30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapılacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı…

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapılacak mı? İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin planlanan şekilde yapılacağını açıkladı. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." dedi.
Altun açıklamasının devamında, "Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir." İfadelerini kullandı.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
İBB 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları etkinlikleri düzenliyor. 5 ayrı merkezde yapılacak kutlamalarda Haluk Levent de bir konser verecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda pandemi sürecine uygun kutlamalar düzenleneceğini açıkladı. Fiziki mesafe kuralıyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Maltepe, Kadıköy, Miniatürk ve Yanikapı’da etkinlikler yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyük Zafer’in 98’nci yılı için salgın koşullarına göre planlanan etkinlikler gerçekleştirecek. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda çocuk etkinliği ve konserler düzenleyecek İBB, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’ndaki programında pandemi nedeniyle ücretsiz bilet uygulamasına gidecek. Sınırlı sayıdaki biletler, başvuru formunun bulunduğu portal üzerinden alınabilecek.
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İBB’nin desteğiyle gerçekleşen “Park Et Seyret” etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sürecek. Sanatçı Haluk Levent de burada bir konser verecek.
TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
İBB’nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
YENİKAPI
20.00: DJ Performansı
20.30: “Nazım Hikmet” Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları
22.00: Haluk Levent Konseri
23.30: Kapanış
MALTEPE
20.00: DJ Performansı
20.30: İBB Şehir Tiyatroları Tarafından 30 Ağustos için Özel Olarak
Hazırlanan “ Zaferin Tanıkları” Tiyatro Oyunu Gösterimi
21.00: İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği Konseri
21.40: “Direnen Mızıkacılar Orkestrası” Konseri
23.00: Kapanış
KEMERBURGAZ KENT ORMANI
Alan Etkinlikleri: 10:00-17:00
• Türk Bayraklarıyla Uçurtma Şenliği – 1.000 adet uçurtma
• Çocuk Etkinlikleri ve Mini Ödüllü Yarışmalar
• Çocuk Atölyeleri
• Alan Süslemeleri
Sahne Programı:
15.00: İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği Konseri
16.00: İBB Kent Orkestrası Bando Konseri
17.00: DJ Performansı
19.00: İBB Kent Orkestrası Konseri
20.30: Kapanış
MİNİATÜRK ETKİNLİKLERİ
Saat: 13.30 / 15.30
Sahne Etkinlikleri:
Bando
Jonglör
Atatürk ve Çocuk
Kamaşibai
Köpük Show
Alan Etkinlikleri:
T-Shirt Boyama Atölyesi
Zafer Bayramı Anı Duvarı
Atatürk Sergisi
Maskotlar
Balon Oyunları
KADIKÖY İSTANBUL KİTAPÇISI ETKİNLİĞİ
Saat : 11.00/12.00-Klasik Müzik Konseri