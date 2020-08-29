30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapılacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı…

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklanıp yasaklanmadığı, yapılıp yapılmayacağına dair tartışmalar gündemi meşgul etmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yapılmayacağına ilişkin iddialar üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinde açıklama yaparak, ‘’Suni rejim krizleri çıkarmaya çalışıldığını, resmî bayramları ve sembollerinin manipüle edildiğini belirterek, ‘’Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.’’ dedi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapılacak mı? İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin planlanan şekilde yapılacağını açıkladı. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." dedi.

Altun açıklamasının devamında, "Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir." İfadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

İBB 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları etkinlikleri düzenliyor. 5 ayrı merkezde yapılacak kutlamalarda Haluk Levent de bir konser verecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda pandemi sürecine uygun kutlamalar düzenleneceğini açıkladı. Fiziki mesafe kuralıyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Maltepe, Kadıköy, Miniatürk ve Yanikapı’da etkinlikler yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyük Zafer’in 98’nci yılı için salgın koşullarına göre planlanan etkinlikler gerçekleştirecek. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda çocuk etkinliği ve konserler düzenleyecek İBB, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’ndaki programında pandemi nedeniyle ücretsiz bilet uygulamasına gidecek. Sınırlı sayıdaki biletler, başvuru formunun bulunduğu portal üzerinden alınabilecek.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İBB’nin desteğiyle gerçekleşen “Park Et Seyret” etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sürecek. Sanatçı Haluk Levent de burada bir konser verecek.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İBB’nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

YENİKAPI

20.00: DJ Performansı

20.30: “Nazım Hikmet” Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları

22.00: Haluk Levent Konseri

23.30: Kapanış

MALTEPE

20.00: DJ Performansı

20.30: İBB Şehir Tiyatroları Tarafından 30 Ağustos için Özel Olarak

Hazırlanan “ Zaferin Tanıkları” Tiyatro Oyunu Gösterimi

21.00: İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği Konseri

21.40: “Direnen Mızıkacılar Orkestrası” Konseri

23.00: Kapanış

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

Alan Etkinlikleri: 10:00-17:00

• Türk Bayraklarıyla Uçurtma Şenliği – 1.000 adet uçurtma

• Çocuk Etkinlikleri ve Mini Ödüllü Yarışmalar

• Çocuk Atölyeleri

• Alan Süslemeleri

Sahne Programı:

15.00: İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği Konseri

16.00: İBB Kent Orkestrası Bando Konseri

17.00: DJ Performansı

19.00: İBB Kent Orkestrası Konseri

20.30: Kapanış

MİNİATÜRK ETKİNLİKLERİ

Saat: 13.30 / 15.30

Sahne Etkinlikleri:

Bando

Jonglör

Atatürk ve Çocuk

Kamaşibai

Köpük Show

Alan Etkinlikleri:

T-Shirt Boyama Atölyesi

Zafer Bayramı Anı Duvarı

Atatürk Sergisi

Maskotlar

Balon Oyunları

KADIKÖY İSTANBUL KİTAPÇISI ETKİNLİĞİ

Saat : 11.00/12.00-Klasik Müzik Konseri