30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Pazartesi günü otobüslerin çalışıp çalışmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet veriyor. Peki, 30 Ağustos’ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar…

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Pazartesi günü toplu taşımanın ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos’ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar…

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.