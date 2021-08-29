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30 Ağustos’ta bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar tatil mi?

30 Ağustos’ta bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar tatil mi?