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- 30 Ağustos’ta bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar tatil mi?
30 Ağustos’ta bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar tatil mi?
29 Ağustos 2021 Pazar - 17:59 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 17:59
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle pazartesi günü resmi tatil olacak. 30 Ağustos'un hafta içine denk gelmesi nedeniyle iş ve işlemlerini erteleyenler pazartesi günü bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos’ta bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar tatil mi? 30 Ağustos'ta bankalar tam gün mü, yarım gün mü tatil? İşte detaylar...
30 Ağustos Zafer Bayramı
'nın 99. yıl dönümü kutlanıyor. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bankalarda işlemleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos’ta bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar tatil mi? 30 Ağustos'ta bankalar tam gün mü, yarım gün mü tatil? İşte detaylar...
30 AĞUSTOS’TA BANKALAR AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, banka şubelerinin tamamı o gün kapalı olacak.