30 Ağustos şiirleri | 30 Ağustos’ta okunacak en güzel şiirler (Ünlü şairlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri)

30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve mesajları, bugünün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yılında. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü şiirlerle anmak bu zaferi kutlamak için 30 Ağustos şiirleri araştırılıyor. İşte 30 Ağustos’ta okunacak en güzel şiirler…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

Faruk Nafiz Çamlıbel

SES

Verdi ana, baba canını,

Gökler: "Daha da ver" dedi.

Bir savaştı, Allah! Allah!

Su: "Allahuekber" dedi.

Toprak ölüme taş iken,

Taş ecele: "mermer" dedi.

Duyamadım bir Mehmetçik,

Yüz düşmana neler dedi.

Dağlar dağ oldu bir daha,

Sömürgene: "yeter!" dedi.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

30 AĞUSTOS

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

İçime bir ordu havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

Hepsinin alnında zaferden süsler.

Geçer hayalimde bir bir alaylar.

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...

Yangınlar üstünde ince bir hilal!..

Yaralılar düşe kalka geçerler.

Çılgın bir istekle bu şan akını

Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.

Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

Can canı unutmuş zafere kadar.

Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

Ahmet Kutsi Tecer