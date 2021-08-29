30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bazı kamu ve özel kuruluşlarda resmi tatil olacak. Milli tatil nedeniyle pek çok kişi kargoların 30 Ağustos'ta çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Zafer Bayramı nedeniyle kargoların çalışma durumları da araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, yarın kargo şirketleri kapalı mı? İşte detaylar...

30 Ağustos nedeniyle Pazartesi günü resmi tatil olacak. Haftanın ilk gününde milli tatil nedeniyle kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediyor. Cumartesi günleri belirli bir saate kadar açık olan ve Pazar günleri de tam gün kapalı olan kargolar resmi tatillerde ise kapalı oluyor. Cuma ve cumartesi günü kargolarda işlemlerini tamamlayamayan kişiler pazartesi günü kargoların çalışıp çalışmayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, 30 Ağustos Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı ’nda kargolar çalışıyor mu, yarın kargo şirketleri kapalı mı? İşte detaylar...

PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı resmi tatili olacak. Kargolar resmi tatillerde çalışmadığı için pazartesi günü tüm kargolar kapalı olacaklar. Bu nedenle cumartesi günü öğlen saatlerine kadar kargolarda işlemlerini tamamlamayanlar Salı gününü beklemek zorunda olacaklar.

Kargoların yanı sıra pazartesi günü noterler, bankalar, PTT’ler ve daha birçok kurum kapalı konumda olacak. Bu nedenle imkanı olan kişilerin işlemlerini Cuma günü ya da en geç cumartesi günü tamamlaması gerekiyor.