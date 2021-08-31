30 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları belli oldu
31 Ağustos 2021 Salı - 1:12 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 1:13
On Numara çekilişi yapıldı. Haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu hafta içerisindeki ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak izlendi. 30 Ağustos On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.
Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı sahibini buldu. 30 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı. İşte 30 Ağustos On Numara sonuçları...
Bu akşamın kazandıran numaraları 5-9-13-15-18-25-36-47-48-53-58-60-61-64-65-69-71-72-74-75-77-79 oldu.