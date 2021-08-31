31 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8980 0.15
USD 8,3970 0.30 ALTIN 487,290 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

30 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

31 Ağustos 2021 Salı - 1:12 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 1:13

On Numara çekilişi yapıldı. Haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu hafta içerisindeki ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak izlendi. 30 Ağustos On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.


Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı sahibini buldu. 30 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı. İşte 30 Ağustos On Numara sonuçları...
 
Bu akşamın kazandıran numaraları 5-9-13-15-18-25-36-47-48-53-58-60-61-64-65-69-71-72-74-75-77-79 oldu. 
 

ETİKETLER

On Numara çekilişi On Numara 30 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.