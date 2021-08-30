30 Ağustos mesajları! Zafer Bayramı’nın 99. yılına özel kısa uzun anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve Atatürk sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu yıl 99. yıl dönümünü kutlayacak olan vatandaşlar tarafından aranıyor. Biz de Facebook, İnstagram üzerinden paylaşacağınız SMS ya da Whatsupp mesajı olarak gönderebileceğiniz kısa uzun resimli seçenekleriyle 30 Ağustos mesajları ve sözlerini derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları…

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözler sabahın ilk ışıklarından beri yoğun ilgi görüyor. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 99. Yılının kutlandığı ve anıldığı bugün Whatsapp, Twitter ve SMS gibi platformlardan paylaşılmak, zaferin önemini hatırlatmak için 30 Ağustos mesajları aranıyor. Uzun, kısa resimli seçenekleriyle 30 Ağustos mesajları ve sözleri bir araya getirildi. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.



İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.



Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.



Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Zaferlerle dolu şanlı tarihimiz nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.



Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.



30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.