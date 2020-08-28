30 Ağustos kutlamaları yasaklandı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı yasak mı, kutlama yapılacak mı?

30 Ağustos kutlamaları yasak mı, sorusu son haftanın en çok sorulan ve tartılan konusu oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağına ilişkin iddialar üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinde açıklama yaptı. Suni rejim krizleri çıkarmaya çalışıldığını, resmî bayramları ve sembollerinin manipüle edildiğini belirterek, ‘’Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.’’ dedi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin planlanan şekilde yapılacağını açıkladı. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." dedi.

‘’DEVLET MİLLETİYLE GERÇEK MANADA BÜTÜNLEŞMİŞ, VESAYET ODAKLARI TASFİYE OLMUŞTUR’’

Altun açıklamasının devamında, "Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir." ifadelerine yer verdi.