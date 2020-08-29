30 Ağustos hatıra bileti nasıl alınır? 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında “hatıra bileti” uygulaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, “hatıra bileti” uygulaması hazırlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca 30 Ağustos kapsamında “30 Ağustos Zafer Konseri” düzenliyor. Konser koronavirüs salgını nedeniyle online yapılacak. Peki, 30 Ağustos hatıra bileti nasıl alınır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “30 Ağustos Zafer Bayramı” kutlamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkent’in cadde ve bulvarlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 28-30 Ağustos tarihleri arasında sergi, söyleşi, konser ve şehitleri anma programları olmak üzere birçok etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler arasında dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun vereceği konser de var. Etkinlik ABB TV ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

30 AĞUSTOS ZAFER KONSERİ HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından veya ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak. 30 Ağustos Zafer Konser bileti gibi hatıra biletini aşağıdaki linkten alabilirisiniz.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERİ

Başkentliler, Büyük Zaferin 98. yıl dönümü olan 30 Ağustos 2020 Pazar günü “50. Yıl Parkı”nda düzenlenecek olan “30 Ağustos Zafer Konseri”ni evlerinden izleyebilecekler. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu‘nun saat 20.00’de vereceği “Mustafa Kemal Atatürk Güneşin Askerleri” isimli konserle zaferin ruhu müzik ziyafetiyle bütünleşecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİK PLANI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98. yıl dönümünde ilk etkinlik 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30’da Zafer Çarşısı’nda açılacak “Milli Mücadelemiz ve Atatürk” temalı karma sergi ile başlayacak. COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre sınırlı sayıda vatandaşın içeri alınacağı sergi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde 4 Eylül tarihine kadar sanal turla gezilebilecek.

Sosyal mesafenin korunacağı ikinci etkinlik ise 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 20.00’da Milli Mücadelenin dönüm noktası olarak kabul edilen Duatepe’de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak olan Akademisyen Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün anlatımıyla “Zafere Giden Yol: Duatepe” isimli söyleşinin gerçekleştirileceği alana 50 genç ellerinde Türk Bayraklarıyla gelecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Muharrem ayına denk gelmesi sebebiyle katılımcılara aşure de ikram edilecek.

HATIRA BİLETİ İÇİN TIKLAYIN