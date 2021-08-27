Pazartesi kamu kurumları tatil mi, 30 Ağustos hastaneler açık mı? 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında gerçekleşen ve zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. yılı anılacak. Ulusal bayram olan 30 Ağustos ile ilgili merak edilen konulardan biri de hastane için randevu alacaklar tarafından soruldu. Hastane randevusu olanlar ve randevu alacaklar 30 Ağustos hastaneler açık mı? Pazartesi resmi kurumlar tatil mi, sorularına yanıt arıyor.

30 Ağustos Büyük Taarruz her yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanıyor. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Bu nedenle kamu kurumlarının tatil olup olmadığı sorgulanıyor, hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos hastaneler açık mı? Pazartesi resmi kurumlar tatil mi?

Pazartesi resmi kurumlar tatil mi?

Bu sene pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kuruluşları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında mesai yapmayacak. Böylece hafta sonuyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları 3 gün kapalı olacak.

30 Ağustos hastaneler açık mı?

Hastaneler açık olacak ancak nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri görev yapacak.