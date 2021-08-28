30 Ağustos EFT olur mu? 30 Ağustos 2021 bankalar açık mı, çalışıyor mu?

30 Ağustos bankalar açık mı, EFT olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bu yıl 99. Yıl dönümü kutlanacak 30 Ağustos’ta bankaların açık olup olmadığı, EFT olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar…

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos günü ulusal bir bayramıdır ve kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil yapar. Peki, 30 Ağustos EFT olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı?

30 AĞUSTOS EFT OLUR MU, BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da bankalar kapalı olacak.

30 Ağustos Pazartesi günü EFT yapmak isteyen vatandaşların para transferi ise 31 Ağustos salı günü hesaplara geçecek.

Bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.