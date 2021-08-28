30 Ağustos eczaneler açık mı? Sağlık ocakları 30 Ağustos’ta çalışıyor mu?

30 Ağustos’un resmi tatil olması hangi kurumların açık olup olmadığının sorgulanmasına neden oldu. Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bu yıl 99. Yıl dönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, Sağlık ocakları 30 Ağustos’ta çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk gelince pazartesi kurumların açık olup olmadığı araştırılıyor. 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos’ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler kapalı olacak. Zafer Bayramı'nda yalnız nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık Ocakları yani Aile Sağlığı Merkezleri hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle aile hekimleri 30 Ağustos Pazartesi günü çalışmayacak.