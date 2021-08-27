30 Ağustos borsa açık mı? Pazartesi Borsa İstanbul (BİTS) çalışıyor mu, işlem yapılacak mı??

Resmi tatillerde borsanın açık olup olmadığı merak edilen konulardan biri oluyor. Borsa bugün açık mı kapalı mı, sorusuna yanıt aranıyor. 30 Ağustos borsa açık mı, Borsa İstanbul (BİTS) kapalı mı? 30 Ağustos Pazartesi borsa çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda borsanın açık olup olmadığı sorgulanıyor. Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında resmi sitesinde bir açıklama yayımladı. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Pazartesi borsa çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda her sene olduğu gibi bu sene de borsa açık olmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer aldığından pazartesi günü ayrıca PTT'ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacak.