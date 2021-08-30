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  • 30 Ağustos Anıtkabir açık mı 2021? 30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri, bugün kaça kadar açık? 30 Ağustos Anıtkabir programı ve töreni!

30 Ağustos Anıtkabir açık mı 2021? 30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri, bugün kaça kadar açık? 30 Ağustos Anıtkabir programı ve töreni!

30 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:28 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 10:28

Bugün Anıtkabir açık mı, Anıtkabir 30 Ağustos 2021 kaça kadar açık? Büyük Taarruz’un 99. yılında Atanın huzuruna çıkmak isteyenler, bugünün resmi tatil olması nedeniyle Anıtkabir’in açık olup olmadığına yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos Anıtkabir açık mı? 30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı…


30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler, hem pandemi koşulları nedeniyle hem de bugünün resmi tatil olmasından Anıtkabir’in açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki,  Anıtkabir halk ziyaretine açık mı? 30 Ağustos Anıtkabir kaça kadar açık?

ANITKABİR 30 AĞUSTOS AÇIK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Anıtkabir’de ziyarete açıldı. Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir’in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ 2021

01 Şubat- 14 Mayıs: 09:00- 16: 30

15 Mayıs- 31 Ekim: 09:00- 17:00

01 Kasım- 31 Ocak: 09:00- 16:00

30 Ağustos Anıtkabir programı

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenleneceği belirtildi.

Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü yurt genelinde törenlerle kutlanacak. Kutlamaların ilk adresi her zamanki gibi Anıtkabir olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de düzenlenecek törene katılacak. Siyasi parti liderleri, bakanlar, kuvvet komutanları ve milletvekilleri de Anıtkabir'de olacak.

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