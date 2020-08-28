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30 Ağustos’a açılışlı kutlama

28 Ağustos 2020 Cuma - 8:42 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 8:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos programı kapsamında sabah Anıtkabir’de olacak, ardından da Külliye’de tebrikleri kabul edecek.


30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu ise bu yıl koronavirüs salgını gerekçesiyle yapılmayacak. Erdoğan Külliye’deki kabulün ardından Roketsan’ın Ankara Lalahan’daki tesislerinde ‘Uzay Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ni açacak. Merkez bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nca (SSB) başlatılan, “Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi”nin çalışmaları başta olmak üzere çeşitli uzay projelerine dair çalışmalar yürütülüyor. Uydu Fırlatma sistemi projesi, Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanmasını hedefliyor. Erdoğan, telekonferans yöntemi ile de Elmadağ tesislerindeki, ‘Patlayıcı Kimyasalları Hammadde Üretim Tesisi’ni de açacak.
Savunma sanayiinde yerliliği artırma hedefi kapsamında açılacak olan 2 tesisin tam kapasite çalışması ile önemli bir yerlilik seviyesine geçilmesi hedefleniyor. 30 Ağustos’ta iki tesisin açılışının yanı sıra yeni geliştirilen füzenin test atışları da canlı bağlantı ile izlenecek. Erdoğan, tesislerin açılışının ardından Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ne de katılacak. (Milliyet)
 

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30 Ağustos Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama
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