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3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 9:08 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 9:34

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3  terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
 
Terör örgütü mensuplarının 6 yıl önce örgüte katıldıklarının  belirlendiği ifade edilen açıklamada, son olarak Irak'ta faaliyet  gösterdiklerinin öğrenildiği aktarıldı.
 
Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna  yoluyla teslim olan terörist sayısının 144'e yükseldiği kaydedildi.
 
  
 

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