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3 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

03 Temmuz 2021 Cumartesi - 20:32 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 20:45

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi  yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.
 
Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440  bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7,  yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5,  ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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