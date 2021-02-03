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3 Şubat koronavirüs tablosu1 İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

03 Şubat 2021 Çarşamba - 20:17 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 20:20

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.


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