Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." denildi.
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- 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
10 Temmuz 2020 Cuma - 15:09 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 15:12