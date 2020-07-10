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3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

10 Temmuz 2020 Cuma - 15:09 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 15:12

MSB: Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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msb Pençe Kaplan Operasyonu hava harekâtı
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