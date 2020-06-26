3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi." denildi.