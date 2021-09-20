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3 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi!

20 Eylül 2021 Pazartesi - 9:51 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 9:54

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
 
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.
 
 

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MSB ATAK helikopterleri PKK'lı terörist
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