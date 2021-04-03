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3 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

03 Nisan 2021 Cumartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 19:13

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin  756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1483  oldu.
 
Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.
 
Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3  milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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