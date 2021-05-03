3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!
03 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:09 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 21:11
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.30'da gerçekleştirildi. İşte 3 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları..
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı.
3 Mayıs 2021 tarihli On Numara çekilişi Milli Piyango
TV Youtube
kanalından canlı olarak yayınlandı.
Bu akşamın kazandıran numaraları 1-5-6-8-10-14-20-21-26-31-32-34-41-43-47-58-59-61-64-68-73-77 oldu.