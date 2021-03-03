3 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 4 milyon 961 bin 579 TL. İşte, 3 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu 'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 4 milyon 961 bin 579 TL. 3 Mart 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-20-21-22-34- ve +1 oldu.

3 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilecek olan Şans Topu çekilişinin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 5 kişi ise 9.115,05 TL kazandı.