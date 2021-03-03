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3 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

03 Mart 2021 Çarşamba - 20:37 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 20:37

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 4 milyon 961 bin 579 TL. İşte, 3 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 4 milyon 961 bin 579 TL. 3 Mart 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-20-21-22-34- ve +1 oldu.
 
3 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilecek olan Şans Topu çekilişinin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 5 kişi ise 9.115,05 TL kazandı.
 

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