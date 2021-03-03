3 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
03 Mart 2021 Çarşamba - 19:12 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 19:16
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Koca, "Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde.