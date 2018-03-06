06 Mart 2018 Salı
İSTANBUL 
16°C / 12°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.478 0.45 EURO 4,7030 0.06
USD 3,7950 -0.36 ALTIN 161,820 0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

3 köy ve belde merkezi PKK'dan alındı!

06 Mart 2018 Salı - 13:23 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 13:26

TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizledi.


Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırk altıncı gününde cephede son dakika gelişmeleri var. Etrafındaki Harabat Çaran ve Çaran köyleri bugün YPG'li teröristlerden temizlenen Şeran beldesi, dakikalar önce alındı.
 
Üç tarafı tamamen kuşatılan kuzeydoğu cephesindeki kritik beldenin alınması birkaç saat sürdü. Şeran'ın alınmasıyla Meydanlı Barajı'nın doğu tarafı tamamen YPG'lilerden kurtarılmış oldu.
 
Batı cephesinde ise Türk savaş uçakları Cinderes beldesindeki terör mevzilerini vuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Cinderes üstündeki baskının arttığını söyledi.
 
 

ETİKETLER

haber haberler TSK ve ÖSO Afrin PKK PKK Afrin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.