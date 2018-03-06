3 köy ve belde merkezi PKK'dan alındı!

TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizledi.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırk altıncı gününde cephede son dakika gelişmeleri var. Etrafındaki Harabat Çaran ve Çaran köyleri bugün YPG'li teröristlerden temizlenen Şeran beldesi, dakikalar önce alındı.

Üç tarafı tamamen kuşatılan kuzeydoğu cephesindeki kritik beldenin alınması birkaç saat sürdü. Şeran'ın alınmasıyla Meydanlı Barajı'nın doğu tarafı tamamen YPG'lilerden kurtarılmış oldu.