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3 köy daha PKK'dan temizlendi

03 Mart 2018 Cumartesi - 15:46 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 16:10

TSK ve ÖSO, Afrin'in Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini teröristlerden temizledi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO),  Afrin'in Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini teröristlerden  arındırdı. 
 
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in  kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin kuzeyindeki Çemenli, Alibezanlı ve Karkin  köylerini Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Bu köylerin  ele geçirilmesiyle TSK ve ÖSO güçleri, Şeran belde merkezine kuzeyden uzanan  yolun kontrolünü sağladı.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 96'sı köy, 6'sı köy  altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere  126 noktayı ele geçirdi.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek,  Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh  Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu  köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz  köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı,  Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı,  Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki,  Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati  Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa,  Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda  köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde  Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri  ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde  Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan,  Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane,  Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile  Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve  Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde  Burseya Dağı, Çemenli, Alibezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah,  Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan  köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.
 

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