3 köy daha PKK'dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini teröristlerden arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin kuzeyindeki Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Bu köylerin ele geçirilmesiyle TSK ve ÖSO güçleri, Şeran belde merkezine kuzeyden uzanan yolun kontrolünü sağladı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 96'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 126 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: