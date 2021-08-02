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3 kişilik asansöre 6 kişi binip mahsur kaldılar

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA) |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:27 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 10:27

Silivri'de, 3 kişilik asansöre binen 6 kişi, mahsur kaldı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, dün saat 21.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada yaşandı. 3'ü çocuk 6 kişi, 3 kişilik asansöre binerek zemin kata kadar geldi.
 
Burada duran asansörün kapısı açılmayınca mahsur kalan 6 kişi, bağırarak seslerini duyurmaya çalıştı.
 
Sesi duyarak gelen komşuları asansör kapısını açmak için uğraştı. Sonuç alamayınca da itfaiyeye haber verdiler.
 
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede asansör kapısını açtı. İtfaiye eri, mahsur kalanları 3 kişilik asansöre 6 kişi binmemeleri yönünde uyardı.

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Silivri asansör itfaiye
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