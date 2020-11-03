3 Kasım Çılgın Süper Loto sonuçları bugün kaçta açıklanacak? 34 Milyon TL devreden Süper Loto çekilişi için saatler kaldı!

Süper Loto’nın 1 Kasım çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Noter huzurunda, canlı yayında yapılan ve büyük ikramiyesi 34 milyonu aşan Süper Loto’da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. 34 milyon TL’yi aşan ikramiye bu akşam çekilecek. Peki, Çılgın Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekilişine saatler kaldı. 1 Kasım'da çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmiş ve 34 milyon TL'yi aşan ikramiyeyi kimse almamıştı. Bu akşam 34 milyon TL devreden Süper Loto çekilecek. Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çekiliş saat 21.30'da Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi Millipiyangoonline.com üzerinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 60 numaradan 6 numarayı seçmeniz gerekiyor ya da hızlı seç seçeneği ile rastgele sayılardan oluşmasını sağlayabilirsiniz.

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