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3. kadın Ayşe ortaya çıktı! Yufkacıya kaçan eltiler olayında bomba
Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan küçük elti Hamide Duman’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yufkacı Muammer’e kaçan eltilerden küçük elti Hamide Duman, canlı yayına katıldı. Küçük elti, şok iddialarda bulundu. İtirafların ardı arkası kesilmezken yayına Ayşe isimli 3. kadın bağlandı ve Muammer Ay'ın kadınları nasıl kandırdığını tek tek anlattı. İşte tüm detaylar...