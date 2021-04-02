3. İttifak depremi! Demirtaş’ın sözlerine CHP ve İYİ Parti’den açıklamalar peş peşe geldi

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın açıklamaları şu şekilde:

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ’ın 3. İttifak sözleri siyasetin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Bugün de CHP lideri Kılıçdaroğlu’na soruldu. Kılıçdaroğlu, ‘Herhangi bir değerlendirmem yok.’ ifadesini kullandı ancak, ‘Bir ittifak olur olmaz şu an için bilmiyorum, ama şu anda görülen iki ittifak var zaten. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. 3. bir ittifak olur mu, onu zaman gösterecek.’ dedi.

AKŞENER'DEN 3. İTTİFAK SÖZLERİNE CEVAP

3. ittifak iddiaları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ’e de soruldu. Akşener, ‘Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok.’ İfadesini kullandı. Akşener ayrıca, ‘Herhangi bir şey yok. Herkes bir şey söylüyor. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz.’ dedi.

Selahattin Demirtaş isim kullanmamıştı ama muhalefetteki iki parti CHP ve İYİ Parti’ye yönelik, 'Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde 3. İttifak kurulabilir.’ ifadelerini kullanmıştı. Bu da siyasetin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.