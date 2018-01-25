25 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.651 -0.83 EURO 4,6750 0.77
USD 3,7350 -0.14 ALTIN 162,970 -0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

3 İran Devrim Muhafızları askeri öldürüldü

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 14:07 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 14:07

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları bünyesindeki 3 asker öldürüldü. Suriye'de öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu tahmin ediliyor.


Tesnim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları bünyesindeki  Fatımiyyun Tugayları'na bağlı milislerden Esedullah İbrahimi, Muhammed Asıf  Yusufi ile İranlı asker Muhammed Meafi, Suriye'deki çatışmalar sırasında  öldürüldü.
 
İbrahimi ve Yusufi'nin İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Veramin  ilçesinde, Meafi'nin cenazesinin ise dün Mazenderan kentine bağlı Neka ilçesinde  düzenlenen törenle defnedildiği belirtildi.
 
İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tugayı, 2011'de  Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç  savaşta, 2013 yılından bu yana Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim  Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milis birliği olarak tanınıyor.
 
Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen  İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.