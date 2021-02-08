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3 ilimizde alarma geçildi! Valilik duyurdu: Çok sayıda karantina...

AA/DHA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 0:16 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 0:16

Kahramanmaraş, Balıkesir ve Ordu'da koronavirüs vakaları nedeniyle çok sayıda mahalle için karantina kararı alındı.


Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
 
Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak Mahallelerinde Covid-19 hastalarının bulundukları ikametlerde, ev karantinasında tutulmasına karar verdi. Karar çerçevesinde mahallelere giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, diğer tali yollar ise Göksun Belediyesi'nce kum dökülerek kapatıldı.
 
ORDU
 
Ordu'da iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. 
 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fatsa ilçesine Büyükkoç ve  Küçükkoç mahallelerinde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği  belirtildi.
 
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca her iki mahallede  karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
 
BALIKESİR
 
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahallede, yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Kocaeli ve Çatalan  mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
 
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, virüsün  yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri  uygulanacağı bildirildi.

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Kahramanmaraş Balıkesir koronavirüs Ordu
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