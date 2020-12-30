3 ilçede alarma geçildi! Kilometrelerce tatilci konvoyu

Muğla ve turistik ilçelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi. Bodrum, Fethiye, Marmaris ilçelerinde trafik uygulama noktalarında kontroller en üst seviyeye çıkarıldı.

Muğla kent merkezinde polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda durdurulan araçlar ve sürücüler, trafik yönünden incelendi.

BODRUM'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bodrum ilçesinde de yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye devam ediyor. Bodrum 'da yazlığı olanlar, dün olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren ilçede yoğunluğa neden oldu.

Bodrum'a gelen binlerce araç nedeniyle trafik, Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak ve Gündoğan gibi yazlıkçıların ikinci konutlarının yoğun olduğu yerlerde durma noktasına geldi. Trafiğe zaman zaman polis ekipleri de müdahale ederek, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

FETHİYE'DE DENETİMLER ÜST SEVİYEDE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe girişinde uygulama yaptı.

Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisindeki uygulamada, sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarıldı.

Uygulamada, yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği ve diğer hususları da denetlendi.

Rutin trafik kontrollerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişilerin HES kodları sorgulandı.

Seyahat edenlerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıların yapıldığı uygulamada, yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin ikazlarda bulunuldu.

MARMARİS'E GİREN ARAÇLAR KONTROL EDİLİYOR

Marmaris ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için ilçe girişindeki ve meydanlardaki kontrol noktalarında uygulama yaptı. Durdurulan araçlar ve sürücüler, kovid-19 tedbirleri ve trafik yönünden incelendi.

Araçlarda arama yapan ekipler, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Vatandaşlar, kovid-19 tedbirleri ve trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Çetibeli Mahallesi, Ulusal Egemenlik Caddesi, Atatürk Meydanı'ndaki denetimlere, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetim, Güvenlik, Asayiş Şube Amirliği ve Jandarma ekipleri katıldı.