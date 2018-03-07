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3 HDP'li milletvekiline fezleke hazırlandı

07 Mart 2018 Çarşamba - 10:47 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 10:55

Ankara Başsavcılığı 3 HDP'li vekile Afrin açıklamalarından dolayı fezleke hazırladı.


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