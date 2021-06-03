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3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

03 Haziran 2021 Perşembe - 22:30 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 22:30

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 24 milyon 712 bin 452 TL.


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 24 milyon 712 bin 452 TL. 3 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-24-43-50-54-58- oldu.
 
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 3 Haziran yani bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Çekilişi sonrası kazandıran rakamlar da belli oldu. Sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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