3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 24 milyon 712 bin 452 TL. 3 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-24-43-50-54-58- oldu.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 3 Haziran yani bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Çekilişi sonrası kazandıran rakamlar da belli oldu. Sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.