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3 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

03 Haziran 2021 Perşembe - 19:32 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 19:44

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi  yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 563 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e  yükseldi.
 
Test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 270  bin 299, vefat sayısı 47 bin 882 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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