10 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.590 -0.59 EURO 4,6810 -0.22
USD 3,8230 -0.16 ALTIN 161,540 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

3.Havalimanı ile ilgili flaş açıklama!

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 12:16 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 14:21

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek, "İnşallah 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve birçok misafirimizin teşrifleriyle havalimanını hizmete sunmuş olacağız." dedi.


İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Arslan,  burada yaptığı açıklamada, 80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek  havalimanının 120 binadan oluşan kapalı alanının 3,5 milyon metrekare olacağını  söyledi.
 
Terminalde 143 körüğün olacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere  yanaşabileceğini dile getiren Arslan, birinci pistin bittiğini, çizgilerinin  çizildiğini aktardı.
 
Arslan, ikinci pistin ilerleyişinin memnuniyet verici olduğunu  kaydederek, "Kulemizin de inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri  yapılıyor. 5 gün sonra seyrü sefer cihazlarının kurulabilmesi adına artık yer  teslimi yapılacak. 15 Şubat İtibarıyla da Devlet Hava Meydanları İşletmemiz kendi  seyrü sefer cihazlarını gerek kuleye gerek diğer yerlerdeki cihazları kurmaya  başlayacak." diye konuştu.
 
En geç temmuz ayında köprülerin montajının bitmiş olacağını ifade eden  Arslan, havalimanında bulunacak 6 bin kamera ile bütün takiplerin yapılacağını  bildirdi.
 
Arslan, "Havalimanında güvenlik hizmeti verecek 3 bin 500  güvenlikçinin güvenlik şirketi marifetiyle başvurularının alımına başlanıyor."  şeklinde konuştu.
 
Havalimanı terminal binasının ışığı kesintisiz içeriye yansıttığını  aktaran Arslan, binanın ışığı yazın ve kışın maksimum içeriye alacağını, yazın  sıcağın kışın da soğuğun içeriye alınmayacağını söyledi.
 
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu sayede elektrik tasarrufu olacak. Bundan kaynaklı elektrik  tasarrufunun yıllık karşılığı 19 bin konutun elektriği. 19 bin konut için  kullanmanız gereken elektrik tasarruf edilecek. İnşaat dönemi dahil olmak üzere  drenajlar ve yağmur suyu toplanması da dahil bütün su tekrar geri dönüşümle  kullanılabilir hale getiriliyor. Su kapsamında da ciddi tasarrufumuz var. Onun da  karşılığı yıllık 5 bin 500 konutun su ihtiyacını karşılayacak kadar burada su  tasarrufu yapılıyor. Sadece elektrik ve su tasarrufunun yıllık parasal değeri 33  milyon lira. Bence bu da çok önemli özellik."
 
"22 milyar 152 milyon avro artı KDV kira geliri elde edeceğiz"
 
Arslan, havalimanından dünyada 350 destinasyona uçuş yapılacağını  belirterek, ciddi sayıda transit yolcu ağırlayacaklarını, transit yolcunun  kaliteli ve konforlu ağırlanması halinde katma değeri artacağını bildirdi.
 
Havalimanı otelinin 460 odalı olacağını dile getiren Arslan, şu anda  Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük otelin 80 odalı olduğunu bildirdi.
 
Arslan, havalimanının yatırım bedelinin 10 milyar 247 milyon avro  olduğunu kaydederek, 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar 152 milyon avro artı  KDV kira geliri elde edeceklerini vurguladı.
 
Bakan Arslan, dünyada sıcak para hareketlerinin kısıtlandığı,  finansman bulmakta zorlandığı bir ortamda Türkiye'nin dünyanın devam eden en  büyük 10 projesinden 6'sını gerçekleştirdiğini anlattı.
 
"Halkalı-3. havalimanı metro ihalesi çalışmaları devam ediyor"
 
Arslan, D-20 Karayolu'nun 3 gidiş-3 geliş hale getirilmesiyle ilgili  çalışmalarının sürdüğünü, 17 kilometrelik kısmının hizmete sunulduğunu, bu yılın  ağustos ayına kadar yolun Çatalca'ya kadarlık kısmının da 3 gidiş-3 geliş haline  getirileceğini anlattı.
 
Kınalı ve Akyazı'ya kadar devam edecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda  çalışmaların çok hızlı ve memnuniyet verici bir şekilde ilerlediğini dile getiren  Arslan, şehir merkezlerine bağlanacak kısımlarının da çok konforlu şekilde hizmet  vereceğini bildirdi.
 
Arslan, şu ifadeleri kullandı:
 
"Gayrettepe-3. havalimanı metro inşaatı son sürat devam ediyor. Bu  kadar büyük iş yapınca temel atmalarına dahi vakit bulamıyoruz. Onun temel atma  törenini yapmayınca millet orada bir şey yapılmıyor zannediyor. Tünel delme  makineleri geldi. Çalışmaya başladı, tünneler deliniyor, metro yapılıyor. O da  toplu taşıma anlamında ciddi hizmet verecek. Şimdi de Halkalı-3. Havalimanı metro  hattıyla ilgili ihale çalışmaları devam ediyor."
 
Arslan, Marmaray ve banliyö dışında Çayırova'dan başlayarak Yavuz  Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı'ya gidecek hızlı trenin de havalimanına  entegre edileceğini anlattı.
 
"48 saatte buraya taşınacağız"
 
Arslan, "Geldiğimiz aşamada tam yüzde 80 ilerleme sağlamış durumdayız.  Her gün üzerine koyarak çalışılıyor. İnşallah 29 Ekim'de Sayın  Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve birçok misafirimizin teşrifleriyle  havalimanını hizmete sunmuş olacağız." dedi.
 
Atatürk Havalimanı'nın bir günde buraya taşımanın kolay olmadığını  aktaran Arslan, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürün koordinasyonunda,  ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyenin, şirketin içinde olduğu 12  ayrı çalışma grubunun hazırlıklarını yaptığından bahsetti.
 
Arslan, bu kapsamda yapılan çalışmalara değinerek, "Müsteşar  koordinasyonunda onunla ilgili çalışmalar tekrar gözden geçirilecek ki herkes  hazır olsun. Biz 48 saat içinde buraya bütün çalışmaları gerçekleştirmiş olalım  ve uçuşları da 24 saat içerisinde Atatürk Havalimanı'nda buraya aktarmış olalım.  Bu da çok önemli bir işlem." diye konuştu.
 
Havalimanı açıldıktan itibaren dışarıdan gelen uçakların buraya  indirileceğini belirten Arslan, o gün Atatürk Havalimanı'na inmiş ancak oradan  kalkması gereken uçakların gittikleri yerden tekrar buraya döneceğini, iki  havalimanının aynı anda çalışmasının söz konusu olmayacağını bildirdi.
 
Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlangıçta 100 bin kişiye, tam  kapasite ile hizmet verildiğinde 225 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.
 
"İsim konusunda değerlerimizi yarıştırmak istemiyoruz"
 
Arslan, 26 Şubat'ta havalimanına ilk uçağın ineceğine dair daha önce  görüş verildiğinin hatırlatılması üzerine, birinci pistin şu anda hazır olduğunu,  bugün itibarıyla havalimanına uçak inebileceğini bildirdi.
 
Pistin altyapısının hazır olduğunu bildiren Arslan, gerekli testlerin  bittiğini, ışıklandırmaların ve çizgilerin tamamlandığını, hava trafiğin buna  uygun olarak poziyonunu aldığını anlattı.
 
Arslan, havalimanının isminin ne olacağına ve sosyal medyada anketler  yapıldığına ilişkin bir soruya karşılık, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Sosyal medya anket yapmayı seviyor. Dilimiz yandı bir kere onu  söyleyeyim. Avrasya Tüneli ile ilgili daha farklı bir isim öne çıkar mı diye bir  anket çalışması yaptık bir baktık sosyal medya onu değerlerimizi yarıştırmaya  götürüyor. O bizim istediğimiz bir durum değil. Dolayısıyla değerlerimizi  kesinlikle yarıştırmayacağız. Bin yıldır bu coğrafyadayız, bin yıldan beri çok  değerimiz var. Her biri de çok anlamlı, bulunduğu dönemde bu ülkeye, insanlığa  hizmet etmiş büyüklerimiz, liderlerimiz, değerlerimiz. İnşallah 29 Ekim'de hep  beraber ismi öğreneceğiz, ondan önce herhangi bir isim telaffuz edilmesi ve  ortaya konulması söz konusu değil."

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.