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3 hafta öncesine kadar hiçbir vaka yoktu! Şimdi corona hızla yayılıyor

Trabzon'da 3 hafta öncesine kadar hiçbir vakanın yaşanmadığı Şalpazarı ilçesinde Covid-19 vakalarında son dönemde artış yaşanıyor. Son olarak İstanbul'dan ilçenin Geyikli mahallesine gelenler ile enfekte olan mahalle sakinleri corona virüse yakalanırken, mahalle bugünden itibaren karantina altına alındı.

3 hafta öncesine kadar hiçbir vaka yoktu! Şimdi corona hızla yayılıyor "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi iyileşti.
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