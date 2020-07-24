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3 hafta öncesine kadar hiçbir vaka yoktu! Şimdi corona hızla yayılıyor
Trabzon'da 3 hafta öncesine kadar hiçbir vakanın yaşanmadığı Şalpazarı ilçesinde Covid-19 vakalarında son dönemde artış yaşanıyor. Son olarak İstanbul'dan ilçenin Geyikli mahallesine gelenler ile enfekte olan mahalle sakinleri corona virüse yakalanırken, mahalle bugünden itibaren karantina altına alındı.
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi iyileşti.