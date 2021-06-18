18 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 -1.38 EURO 10,3710 -0.25
USD 8,7380 0.21 ALTIN 498,740 0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

3 gündür kayıptı! Belediye işçisinin derede cesedi bulundu

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) |  18 Haziran 2021 Cuma - 16:33 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 16:33

Karabük’te, 3 gün önce kaybolan belediye işçisi Mehmet Yağız Yıldırım’ın (31) Bulak kanyonunda derede cansız bedeni bulundu. Yıldırım’ın kanyonda düşen telefonunu almaya çalışırken dereye düştüğü tahmin ediliyor.


Safranbolu Belediyesi’nde işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yağız Yıldırım, salı günü akşamı eve dönmeyince yakınları durumu polise bildirdi.
 
Önceki gün yapılan araştırmada, Yıldırım’ın en son Bulak Kanyonu'ndan sosyal medyada görüntü paylaştığını tespit eden polis ekipleri, bu bölgede arama başlattı.
 
Polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede Yıldırım'ın 78 SD 293 plakalı motosikleti ile eşyalarını buldu. Derede arama yapan dalgıçlar, Yıldırım'ın cesedini bularak kıyıya çıkarıldı.
 
6843c312dbf710eceec5cd197e6a616a.jpg (600×337)
 
Yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni, yaklaşık 100 metrelik kanyondan AFAD ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak cenaze aracına alındı.
 
28eb05a2a0cd145911d3f990304e0f87.jpg (600×337)
 
Yıldırım’ın cep telefonu kılıfı düştüğü yerde bulundu. Yıldırım’ın, düşen telefonunu almaya çalışırken suya düşerek boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
 
4fa981d1c815497bb2a85255d3d52c10.jpg (600×337)

ETİKETLER

Karabük belediye işçisi Mehmet Yağız Yıldırım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.