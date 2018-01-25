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3 günde 3 rekor kırıldı! Dolar çakıldı

25 Ocak 2018 Perşembe - 17:35 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 17:35

Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarının ve verilen mesajların etkisi ile 3 günde 3 rekor birden kıran borsanın ardından dolarda da büyük düşüş devam ediyor.


Borsada 3 gündür üst üste yaşanan rekorların ardından dolar da büyük düşüş yaşanıyor. Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili yaşanan tedirginliğin operasyondan gelen son haberler ile birlikte tamamen kalkması ve dünya piyasalarındaki iyimser hava sonrasında dolarda yaşanan hızlı düşüş sürüyor.
 
3,71'E KADAR GERİLEDİ
 
Dün 3,77 seviyelerinden 3,74 seviyelerine kadar gerileyen dolar günü sakin bir seyirle sürdürürken akşam saatlerine doğru sırasıyla önce 3,73 ardından ise 3,71 seviyelerine kadar hızla geriledi.
 
Dolar 17:00 itibariyle 3,71.80 seviyelerinde bulunuyor...
 

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