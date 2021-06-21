3 günde 3 kilo kabak diyeti ile detoks yaparak kilo verin!

Detosk yapmak, aldığı kiloları hızlı bir şekilde vermek isteyenler son günlerde popüler olan kabak detoksunu uyguluyor. 3 günde 3 kilo sloganıyla harekete çeken detoks programıyla 3 kilonun atılması hedefleniyor. İşte kabak detoksu 3 günden fazla yapılır mı?

Vitamin ve mineral deposu olan A, C, K vitaminleri dışında magnezyum, potasyum ve folat ihtiyacını da karşılan kabak kalori olarak da düşük olduğundan diyet programlarında en çok yer alan sebzelerin başını çekiyor. Deneyenler kabak detoksu ile 3 kilo verdiklerini söylüyor. Öğle ve akşam öğünlerinde kabak kullanılan kabak detoksu 3 gün boyunca sürüyor. Kabak diyeti nasıl yapılır, kabak detoksu 3 günden fazla yapılır mı? 3 günde 3 kilo verdiren kabak diyeti…

Kabak detoksu nasıl yapılır?

2 adet orta boy kabağı rendeleyin ya da boydan soyacak ile ince ince dilimletin. Yağsız tavada hafif pişirip soğuktan sonra 2 yemek kaşı yoğurtla karıştırın üzerinde de 2 adet ceviz, istersen, dereotu, nane, kırmızıbiber, karabiber, kekik ekleyin.

Öğle ve akşam yapılan bu diyette sabah mutlaka vücudun protein alması için 2 yumurta, 1 dilim peynir, ara öğünlerde de 2 tane lifli meyve tüketin.

3 gün boyunca bu detoksu uygulayanlar 3 günün sonunda 3 kilo verdiklerini belirtiyor.

Kamile, emziren anne ya da kronik hastalığı olanlar detoksu uygulamadan önce mutlaka hekimine danışmalı.

Unutulmamalı ki kabak detoksu; daha sağlıklı kişilerde doğru besinlerle birlikte tüketildiğinde kilo vermeyi sağlayabilir.

Kabak detoksu yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Her zaman bazı temel egzersizler veya tempolu yürüyüşler yapılması tavsiye edilir, bu diyeti daha da etkili hale getirir.

Aradaki boşluk, metabolizmayı yavaş yavaş etkileyen aşırı yeme ve şişkinliğe yol açtığı için öğün atlamayın.

Yemeğinizi tatlı hale getirmek istiyorsanız şeker alımını azaltın, bunun yerine balla değiştirin.

Vücudun toksinlerden arınması için 3 gün içerisinde kahve, alkol ve siyah çay tüketilmeyin.

Günde en az 2 litre su için

Kabak detoksu 3 günden fazla yapılır mı?

Diyet, yalnızca 3 gün uygulanmalıdır. 3 günden fazla tek bir besinle beslenmek doğru değildir.