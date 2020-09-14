3. faz sosyal yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kimler sosyal yardım desteği alabilir?

Türkiye’de coronavirüs salgını başlamasının ardından ekonomi destek paketleri devreye girdi. Ekonomik Kalkan Paketi kapsamında devreye giren desteklerden biri de pandemi sürecinde 6 milyondan fazla haneye ödenen 1000 TL’lik sosyal yardımlar oldu. 1000 TL’lik sosyal yardım ödemelerinin üçüncü fazı devam ediyor. Peki 3. Faz sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgının başladığı Mart ayı itibariyle devlet tarafından kısa çalışma ödeneği, ücret desteği ve işsizlik maaşı gibi birçok sosyal destek devreye sokuldu. Şirketler, esnaf ve çalışanlar için devreye sokulan destek paketleri ile ilgili araştırmalar ise devam ediyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım desteği üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak. Başvuru yaparken başvuru yapan kişiye çeşitli sorular soruluyor.

Çalışıyor musunuz?

Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir?

Aylık toplam geliriniz ne kadar?

Kiracı mısınız?

Kiranız ne kadar?

Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

SOSYAL YARDIM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

3. faz destek için E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvuru işlemi tamamlanıyor. Düzenli geliri olmayan, Günlük yevmiye ile çalışan işsizlerden her haneden bir kişi olacak şekilde verilen sosyal yardımdan kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar ve daha önceki destekten yararlananlar sosyal yardımdan yararlanamayacak.

