3. faz pandemi ödemeleri ne zaman yapılacak? 1000 TL 3. faz ödemeleri nereden alabilirim, başvuru sonucu sorgulama…

3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak? 3.faz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 3.faz pandemi sosyal destek ödemeleri araştırmaları devam ediyor. Öte yandan 3. faz ödemeleri için başvuru yapanlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki; 1000 TL pandemi sosyal destek başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 3.faz ödemeleri ne zaman yapılacak? E-devlet 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonuçlarını sorgula…

3. faz pandemi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği parası ödemeleri nasıl alınır? Koronavirüs salgını kapsamında ekonomik sıkıntıları en az indirmek için verilen 1000 TL pandemi parasının 3. Faz başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenek başvurusu E Devlet üzerinden yapılıyor. Destek başvurularını yapan vatandaşlar 3.faz sosyal yardım desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Siye soruyor. İşte detaylar…

1000 TL pandemi destek başvuruları nasıl yapılır?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

3. faz pandemi ödemeleri ne zaman yapılacak?

3. faz sosyal destek ödemeleri başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair bir tarih yer almıyor. Başvuruların sona ermesiyle, ödemelerin de yapılacağı bekleniyor.

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

3. faz sosyal destek ödemesini kimler alamaz?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.

Bu göre;

– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.