3. faz 1000 TL ne zaman verilecek? E-devlet hizmetinden pandemi 3. faz yardım sonuçları sorgula!

Pandemi yardım sonuçları, 1 ve 2. Faz yardım alamayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 3. Faz pandemi sosyal destek başvurusunda bulunanlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor, 3. faz 1000 TL ne zaman verilecek? sorusuna yanıt arıyor. Pandemi yardım sonucunun yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 3. faz yardım sonuçları sorgulama…

Pandemi 3. Faz yardım sonuçları yakından takip ediliyor. E-devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası başvurusunda bulunanlar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve 1000 TL’nin ne zaman verileceğini sorguluyor. 3. faz sosyal yardım başvuruları devam ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirterek, başvurular devam ederken sonuçları açıklanan vatandaşlara da ödemeleri yapıldığını aktardı. 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama işlemi hakkında merak edilenler…

PANDEMİ 3. FAZ YARDIM SONUÇLARI SORGULAMA

3 faz yardım sonucu sorgulama araştırılıyor. Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

1000 TL SOSYAL DESTEK BAŞVURU TARİHLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU HAKKINA SAHİP OLANLAR



Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.