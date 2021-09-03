03 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 -0.71 EURO 9,8870 0.37
USD 8,3120 0.46 ALTIN 488,940 1.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

3 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

03 Eylül 2021 Cuma - 19:30 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 19:34

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." dedi.
 

ETİKETLER

3 Eylül koronavirüs Sağlık Bakanlığı koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.