Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." dedi.
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- 3 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
3 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
03 Eylül 2021 Cuma - 19:30 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 19:34