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3 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

03 Ekim 2021 Pazar - 20:31 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 20:50

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351  kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise  22 bin 4 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,06 olarak gerçekleşti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 333 bin  793'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 173 bin 855  doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il,  Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur  ve Osmaniye oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak  olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı  sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde  bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı  oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı."
 
 

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Sağlık Bakanlığı 3 Ekim koronavirüs vefat sayısı
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