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3. doz yerli aşı randevusu nasıl alınır? TURKOVAC aşı gönüllüsü olma aşamaları…

13 Ekim 2021 Çarşamba - 16:51 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 16:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 3. doz için Turkovac çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Turkovac'ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli. Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" dedi.


Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllüler, TURKOVAC için başvuru yapabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde uygulanacak yerli aşının seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor. İşte gönüllü TURKOVAC aşı randevusu alma hakkında ayrıntılar...

3. DOZ YERLİ AŞI (TURKOVAC) RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.
Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

 

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