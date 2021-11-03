3. doz Biontech ne zaman? Biontech aşısı 3. doz randevu sistemi açıldı mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!

3. doz Biontech aşı randevusu ile ilgili aramalar arttı. Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması olduğundan şimdiden 3. doz Biontech ne zaman? Biontech aşısı 3. doz randevu sistemi açıldı mı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Bakan Koca, bu kez "3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak" sorusuna "Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak." yanıtını verdi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'da video konferans yöntemiyle bir araya geliyor. Toplantıda, Koca'nın dün sinyalini verdiği 2 doz BioNTech olanlar için 3 doz uygulaması görüşülecek.

3. doz Biontech ne zaman?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu'nda üçüncü doz BioNTech aşısı ve yerli aşı TURKOVAC'ın süreci değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek. 3. doz Biontech aşının detayları toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklamayla belli olacak.