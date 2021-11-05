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3. doz BioNTech aşısıyla ilgili flaş açıklama! Her senede bir...
3. doz koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması! Sağlık Bakanlığı, iki doz BioNTech aşısı olan vatandaşların hatırlatma dozu yaptırmalarına karar verdi. Dün sabah itibariyle de 3. dozlar vurulmaya başlandı. Peki 3. doz BioNTech neden gerekli, kim ne zaman yaptıracak, öncelikli gruplar kimler olacak? Bilim Kurulu üyeleri Hürriyet için yanıtladı...